Baku Steel Company увеличила экспорт в США и Европу в 2025 году (R)
В 2025 году общий объем экспорта превысил 61 000 тонн, экспорт в США вырос с 5 000 до 14 000 тонн (+180%), а экспорт в ЕС - с 6 400 до 7 000 тонн.
ЗАО "Baku Steel Company" (BSC), ведущее металлургическое предприятие Южного Кавказа, продолжает укреплять свои позиции на международных рынках. Несмотря на усиливающиеся протекционистские меры в мировой сталелитейной отрасли, компания успешно работает на рынках США и Европейского Союза.
В прошлом году общий объем экспорта стальной продукции BSC превысил 61 000 тонн. Экспортный портфель включает арматуру, бесшовные трубы и ферросплавы.
Показатели экспорта на рынки США и ЕС:
Успехи компании в сфере экспортной деятельности были отмечены на мероприятии, организованном Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, BSC получила сертификат "Активный экспортер частного сектора" за вклад в развитие ненефтяного экспорта страны.
"Расширение экспортной деятельности занимает важное место в долгосрочной стратегии Baku Steel Company. Рост экспорта в США и Европейский Союз подтверждает международное признание качества и конкурентоспособности нашей продукции", - отметил заместитель генерального директора компании Султан Аскаров.
BSC также наращивает выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью и постепенно расширяет географию экспортных поставок.
О КОМПАНИИ
ЗАО "Baku Steel Company" - крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа, производит высококачественную стальную продукцию для строительного, инфраструктурного и промышленного секторов.
Подробнее: www.bakusteel.com
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре