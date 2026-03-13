В мае азербайджанцев ждут длинные выходные

В мае, включая выходные дни, в Азербайджане будет 14 нерабочих дней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Operativ Media, поскольку 9 мая - День Победы над фашизмом - в этом году приходится на субботу, понедельник, 11 мая, также будет нерабочим днем.

В этом году в Азербайджане праздник Гурбан будет отмечаться 27-28 мая. Кроме того, 28 мая - День независимости - также является нерабочим днем, поэтому 29 мая тоже будет выходным.

Таким образом, нерабочими днями подряд станут 9, 10 и 11 мая, а также 27, 28, 29, 30 и 31 мая.

В общей сложности, включая выходные, в мае будет 14 нерабочих дней.