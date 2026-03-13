Президент Ильхам Алиев мастерски проводит многовекторную политику.

Об этом в беседе с Day.Az сказал старший научный сотрудник Atlantic Council Ариэль Коэн.

Эксперт обратил внимание на сложную международную обстановку, которая делает диверсификацию внешней политики особенно важной.

"Мы живем в мире, где постоянно сохраняется напряженность. Мы видим нестабильность и тяжелейший кризис в Иране. Китай активно развивает свое присутствие, в том числе в Прикаспийском и Кавказском регионах. Поэтому здесь крайне важна многовекторная политика. И эту политику Президент Ильхам Алиев, на мой взгляд, проводит мастерски", - сказал Коэн.

Говоря об исторических встречах между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Дональдом Трампом, политолог подчеркнул, что они свидетельствуют о качественно новом этапе отношений между Баку и Вашингтоном. Сама атмосфера контактов между лидерами показывает укрепление политического диалога.

"Историческая трехсторонняя встреча между Президентом Ильхамом Алиевым, Президентом Трампом и премьер-министром Пашиняном с подписанием декларации имеет очень большое значение. Встреча в Давосе также была очень интересной, теплой, личной. Все это говорит о качественно новом уровне взаимоотношений между Соединенными Штатами и Азербайджаном", - отметил эксперт.

По мнению Коэна, укрепление сотрудничества между Баку и Вашингтоном выгодно не только двум странам, но и всему региону Южного Кавказа.

"От этого получают выгоду все - не только Америка и не только Азербайджан, но, я бы сказал, весь регион, включая Армению и Грузию. Потому что быть зажатыми между Россией, Ираном и Турцией - это неоптимальный вариант для стран Южного Кавказа. Для них крайне важно иметь хорошие связи с Европой и Соединенными Штатами", - подчеркнул он.

Отдельно эксперт отметил значение транспортных проектов, связывающих регион с глобальными рынками. По его словам, важную роль в этом играет инициатива TRIPP - так называемый "Маршрут Трампа".

"Огромную роль играет проект "Маршрут Трампа" (TRIPP), который связан со Средним коридором. Он сокращает время транспортировки грузов, в том числе контейнеров, из Центральной Азии и Китая в Европу и на мировые рынки. Это, по сути, выгодно всем странам региона, включая Китай", - отметил эксперт.

Коэн подчеркнул, что данный проект усиливает логистические возможности всего евразийского пространства.

"TRIPP не только сокращает время доставки и упрощает логистику для Азербайджана и Турции, но и становится важной транспортной артерией для Центральной Азии, то есть для гораздо более широкого региона. Поэтому его привлекательность, безусловно, будет только расти", - добавил он.

Кроме того, эксперт затронул вопрос ограничений в американском законодательстве, касающихся сотрудничества с Азербайджаном.

"Я считаю, что необходимо отменить поправку 907, потому что она будет тормозить развитие сотрудничества. Да, мы знаем, что президент США ежегодно приостанавливает ее действие. Но если она остается в законодательстве, возникает вопрос - зачем она вообще нужна. Поэтому эту поправку следует отменить", - сказал в заключение Ариэль Коэн.

Марьяна Ахмедова