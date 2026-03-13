https://news.day.az/world/1821837.html ВВС Израиля нанесли удары по 200 целям в Иране - ВИДЕО За последние сутки ВВС Израиля нанесли авиаудары по более чем 200 целям в центре и на западе Ирана. Как сообщает Day.Az, ссылаясь на информацию израильской армии, среди атакованных объектов оказались пусковые установки баллистических ракет, системы ПВО и предприятия по производству вооружений.
