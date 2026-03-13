Дефицит глобального управления продолжает расти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель правительства Китая по европейским делам на 2019-2025 годы и бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам в 2012-2017 годах У Хунбо в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"В прошлом году мы отмечали 80-ю годовщину Организации Объединенных Наций и Китай выдвинул инициативу глобального управления (GGI). Сегодня мы сталкиваемся с крайне сложными проблемами. Международное сообщество переживает множество вызовов, а дефицит глобального управления продолжает расти, что вызывает серьезную обеспокоенность", - сказал он.

У Хунбо отметил, что Си Цзиньпин представил инициативу GGI в сентябре прошлого года в Тяньцзине. Она была тепло встречена Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который отметил, что ключевые элементы этой инициативы полностью соответствуют основополагающим принципам Устава ООН и нормам международного права.