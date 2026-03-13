Первый в сезоне Формулы-1 этап со спринтерской гонкой пройдет в Китае

Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2026 года - Гран-при Китая - стартует в пятницу в Шанхае.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, данный этап станет первым в чемпионате, в рамках которого состоится спринтерская гонка.

Всего таких Гран-при будет шесть. В пятницу будет проведена квалификация к спринтерской гонке, в субботу сперва пройдет заезд на 100 км, а после состоится квалификация к основной воскресной гонке. Система начисления очков за спринт осталась прежней, их получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым - один.