Новый ИИ от Microsoft будет анализировать рецепты и давать медицинские советы

Microsoft представила новый медицинский инструмент на базе искусственного интеллекта под названием Copilot Health, который будет анализировать медицинские данные пользователей и предоставлять персонализированные рекомендации.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal.

Copilot Health станет частью приложения Copilot и позволит, с согласия пользователей, подключать различные медицинские данные - карты, результаты анализов, информацию о приеме лекарств, записи врачей, а также данные с носимых устройств, таких как Apple Watch и Fitbit. На основе этих данных ИИ будет генерировать персонализированные советы по состоянию здоровья и симптомам. Если же пользователь решит не подключать личные данные, сервис предложит более общие рекомендации.

В Microsoft заявили, что загруженная информация будет зашифрована и изолирована от других частей приложения. Для подтверждения личности будет использован сервис идентификации Clear, после чего данные будут передаваться в Copilot Health через провайдера HealthEx, который работает в рамках федеральной инициативы Tefca. Пользователи смогут управлять своими данными, а также удалять их. Переписка и медицинская информация будут храниться отдельно от общей переписки в Copilot.

Глава подразделения Microsoft AI, Мустафа Сулейман, отметил, что компания надеется, что новый сервис привлечет больше пользователей и повысит интерес к приложению Copilot. В дальнейшем Microsoft планирует ввести плату за использование функции, а запуск начнется поэтапно в США.

Компания подчеркивает, что новый инструмент может быть особенно полезен для людей с хроническими заболеваниями. Copilot Health сможет интегрироваться с данными более чем 50 тыс. медицинских учреждений и лабораторий в США, включая лабораторные результаты.