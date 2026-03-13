В Азербайджане растут цены на картофель

В последние дни на рынках наблюдается рост цен на картофель. Если раньше он продавался дешевле, то сейчас в некоторых местах его стоимость достигает 2 манатов и даже 2 манатов 50 гяпиков. Покупатели также обратили внимание на это подорожание.

Как сообщает Day.Az, по словам покупателей, ранее цена на картофель в основном составляла 1-1,10 маната. В некоторых случаях он продавался примерно по 1,50 маната. Сейчас же на рынках стоимость картофеля, в зависимости от сорта и происхождения, начинается от 2 манатов и достигает 2 манатов 50 гяпиков.

Продавцы отмечают, что за последнюю неделю картофель подорожал примерно на 50-60 гяпиков. По их словам, одной из основных причин роста цен стало сокращение поставок на рынок. При этом новый сезон картофеля еще не начался в полной мере.

Комментируя ситуацию в эфире ITV, экономист Натиг Джафарли отметил, что с конца прошлого года из Азербайджана увеличился экспорт картофеля. Однако объемы производства не выросли пропорционально, из-за чего на внутреннем рынке возник определенный дефицит.

Эксперт добавил, что на рост цен также повлияли события в регионе. По его словам, около 10-15% картофеля на рынке ранее импортировалось из Иран. Сокращение поставок из этой страны и временная остановка товарооборота привели к уменьшению объемов картофеля, поступающего в Азербайджан, что и отразилось на ценах.

По мнению эксперта, рост цен, вероятно, носит временный характер. Ожидается, что с поступлением на рынок картофеля нового местного урожая цены постепенно стабилизируются.