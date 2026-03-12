Американский политолог назвал Президента Ильхама Алиева одним из самых влиятельных политиков в мире

Политический аналитик из США Джеймс Джей Карафано назвал Президента Ильхама Алиева одним из самых влиятельных политиков в мире.

Как сообщает Day.Az, политолог составил и опубликовал в соцсети X список наиболее влиятельных лидеров мира.

Кроме Президента Азербайджана, Карафано также отметил президента Аргентины Хавьера Милея, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента Украины Володимира Зеленского, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также ряд других политиков.

Аналитик выделил президента США Дональда Трампа, отметив, что он находится "в собственной лиге" по уровню политического влияния.

Отметим, что Джеймс Джей Карафано является американским экспертом по вопросам национальной безопасности и внешней политики, а также старшим советником президента и научным сотрудником аналитического центра The Heritage Foundation.