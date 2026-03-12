bp и Азербайджан: символ стабильности и инноваций

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Энергетический сектор по-прежнему остается краеугольным камнем стратегии развития Азербайджана. В настоящее время страна поставляет газ в 16 стран и поддерживает партнерство с ведущими мировыми компаниями в рамках крупных проектов в сфере нефти и газа. Среди этих партнеров особую роль играет bp, что отражает как долгосрочную уверенность в азербайджанском рынке, так и глобальное значение месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и связанных с ними активов.

6 марта Джованни Кристофоли, региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции, провел брифинг для СМИ, на котором рассказал о текущих проектах, планах на будущее и продолжении сотрудничества компании с Азербайджаном. Он подчеркнул, что правительство страны создало крайне благоприятный инвестиционный климат, что сыграло ключевую роль в привлечении иностранных инвестиций и стимулировании экономического роста.

"Принимаются все необходимые меры для поддержки развития бизнеса, что, в свою очередь, ускоряет более широкий экономический прогресс страны", - отметил Кристофоли, подчеркивая взаимосвязь между государственной политикой и инвестициями частного сектора.

Кристофоли также обратил внимание на стратегическую и финансовую значимость операций bp в Азербайджане для глобального портфеля компании. Он отметил, что Азербайджан служит эталоном операционного совершенства внутри bp, постоянно занимая высокие позиции по ключевым отраслевым показателям.

Важнейшим показателем в этой оценке является надежность эксплуатации, измеряемая количеством дней, в течение которых производственные объекты работают на полной мощности в течение года. Кроме того, bp использует строгие методы бенчмаркинга, сравнивая эффективность с мировыми аналогами, чтобы обеспечивать эффективность, экономичность и конкурентоспособность на всё более сложном энергетическом рынке.

Главная задача bp в Азербайджане - максимизация добычи нефти на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) при управлении естественным снижением продуктивности пластов. Кристофоли охарактеризовал АЧГ как одно из крупнейших и наиболее значимых нефтяных месторождений мира, эксплуатируемое по стандартам мирового уровня.

Он выделил три основные стратегии:

Увеличение буровой активности: bp повысила объемы бурения более чем на 30% благодаря партнерству с SOCAR и подрядчиками, добиваясь большей эффективности с существующим оборудованием и снижением затрат.

Активация пластов: путем закачки воды и газа в целевые зоны поддерживается давление для стабильной добычи.

Передовые технологии: используются высокоточные сенсоры морского дна для сейсмических исследований, что повышает эффективность управления пластами.

Кроме того, bp планирует начать добычу из так называемых "свободных газовых" пластов в АЧГ летом, при этом новые скважины должны существенно увеличить объем добычи.

Кристофоли отметил, что показатели надежности на газовом месторождении Шах Дениз остаются на уровне 100%. bp продвигает буровые работы, планируется шесть новых скважин, а проект компрессии Шах Дениз позволит снизить давление в пласте и повысить извлечение газа.

Компания также проводит сейсмические и геологические исследования для поиска новых месторождений, при этом блок Шафаг-Асиман рассматривается как перспективная территория.

Кристофоли уточнил, что bp не "отказывается" от трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), а выполняет контрактные обязательства, установленные 30 лет назад. В рамках этих соглашений эксплуатация трубопровода должна быть передана соответствующим государственным органам в установленные сроки. Аналогичные переходы уже были осуществлены с Южнокавказским трубопроводом в 2021 году.

Трубопровод БТД, действующий с 2006 года, транспортирует нефть с АЧГ и конденсат с Шах Дениз через Азербайджан, Грузию и Турцию в порт Джейхан на Средиземном море. Он также используется для экспорта нефти из Туркменистана и Казахстана. Эксплуатацией трубопровода занимается компания BTC Co., акционерами которой являются bp, SOCAR, MOL, TPAO, Eni, TotalEnergies, ITOCHU, ONGC Videsh, ExxonMobil и INPEX.

Кристофоли также рассказал о сотрудничестве bp с ЛУКОЙЛ и иранской NICO в проекте Шах Дениз на фоне международных санкций. Он объяснил, что bp, совместно с SOCAR, ЕС и США, разработала строгие механизмы комплаенса, которые позволяют продолжать работу без перебоев. Эти механизмы обеспечивают соответствие деятельности международным правилам при сохранении операционной целостности проекта и защите интересов всех участников консорциума. Благодаря строгому контролю и прозрачным протоколам bp успешно минимизирует юридические и операционные риски, связанные с работой с компаниями под санкциями.

Этот пример демонстрирует способность bp сочетать реалии геополитики с потребностями энергетического производства. Работая в регионе с комплексными правилами и меняющимися альянсами, компания сумела обеспечить стабильную работу Шах Дениз при соблюдении международных санкций. Эта стабильность важна не только для финансовых результатов bp, но и для роли Азербайджана как надёжного поставщика энергии в мире.

Соблюдая нормы и обеспечивая стабильность операций, bp помогает гарантировать надежность экспорта азербайджанского газа. Это напоминает, что успех крупных проектов зависит не только от инженерного мастерства, но и от сотрудничества, дальновидности и тщательного управления рисками. В этом случае партнёрство bp с SOCAR и другими участниками демонстрирует, как усердие и доверие способны поддерживать энергопотоки даже в условиях неопределенности.