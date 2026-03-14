Проблема жилья кажется глобальной, но в значительной степени остается локальной

Хотя проблема расселения кажется глобальной, на самом деле она в значительной степени локальна.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил лорд-мэр Лондонского Сити Майкл Майнелли, выступая сегодня в Баку на панельной дискуссии "Глобальное сотрудничество в сфере жилья - перспективы для WUF13", состоявшейся в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, в этой области не существует единого глобального решения, подходящего для всех:

"Потому что каждый город имеет свои социальные, экономические и демографические особенности, а также различные проблемы.

Например, в Лондоне существует проблема нехватки жилья и школ. Быстрый рост населения города еще больше усугубляет эти трудности. В таких случаях важно укреплять местную экономику для решения проблемы. Многолетний опыт показывает, что подобные проблемы можно устранить, активизировав местные экономические механизмы.

В этом отношении особое значение имеет создание устойчивой экономической модели. Когда у людей создаются возможности для благополучия, они используют эти возможности для формирования более стабильной и безопасной среды обитания. Лондон - это не только большой город, но и один из старейших в мире городов с богатой землей и городской застройкой".

Он отметил, что процесс расселения - это явление, которое растет и становится все более сложным в глобальном масштабе. Поэтому невозможно, чтобы только одна область - например, проекты, управляемые архитекторами, - полностью решила эту проблему.

"Важно, чтобы различные системы работали параллельно. Градостроительство - это постоянно меняющийся и развивающийся процесс. Идеального города не существует; города, построенные сегодня, будут продолжать меняться со временем.

Этот вопрос - ответственность не только архитекторов и не только частного сектора. Когда речь идет о партнерстве между государственным и частным секторами, сосредоточение внимания только на финансовых вопросах - неправильный подход. Существуют различные финансовые механизмы защиты прав собственности и обеспечения людей жильем, которые помогают расширить возможности для жизни.

В то же время, комплексный и системный подход к инфраструктурным проектам дает более эффективные результаты. В некоторых случаях низкое качество строительства или задержки проектов объясняются недостатком финансирования. Однако в действительности основное решение этих проблем по-прежнему заключается в укреплении местной экономики", - добавил Майкл Майнелли.