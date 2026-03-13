Этим преподавателям выплатят по 500 манатов

Всем сотрудникам Мингячевирского государственного университета выделена денежная премия по случаю праздников Новруз и Рамазан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующее распоряжение подписал ректор университета Анар Эминов.

Согласно приказу, все сотрудники учебного заведения получат премию в размере 500 манатов.