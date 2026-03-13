https://news.day.az/society/1821964.html Этим преподавателям выплатят по 500 манатов Всем сотрудникам Мингячевирского государственного университета выделена денежная премия по случаю праздников Новруз и Рамазан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующее распоряжение подписал ректор университета Анар Эминов. Согласно приказу, все сотрудники учебного заведения получат премию в размере 500 манатов.
Этим преподавателям выплатят по 500 манатов
Всем сотрудникам Мингячевирского государственного университета выделена денежная премия по случаю праздников Новруз и Рамазан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующее распоряжение подписал ректор университета Анар Эминов.
Согласно приказу, все сотрудники учебного заведения получат премию в размере 500 манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре