Представители ЦИК Азербайджана будут наблюдать за голосованием на референдуме в Казахстане

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджанской Республики во главе с председателем Мазахиром Панаховым отправилась с официальным визитом в Республику Казахстан.

Как сообщили Day.Az в ЦИК, визит осуществляется по приглашению председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлана Абдирова и главным образом направлен на наблюдение за референдумом по проекту новой Конституции, который состоится 15 марта 2026 года в Казахстане.

В рамках программы визита запланированы двусторонние встречи председателя ЦИК Азербайджана с казахстанским коллегой, а также с руководителями организаций, участвующих в наблюдении за выборами, и с главами избирательных органов иностранных государств. В ходе встреч планируется обсудить перспективы развития межведомственных связей, расширение возможностей сотрудничества в различных сферах, связанных с проведением выборов, и другие вопросы взаимного интереса.

ЦИК Азербайджана также представлен в международных миссиях по наблюдению. В частности, представители комиссии примут участие в наблюдении в составе миссий Организации тюркских государств, Ассамблеи парламентов тюркских государств и Содружества Независимых Государств в качестве международных наблюдателей. В день голосования представители Центральной избирательной комиссии будут наблюдать за процессом голосования на избирательных участках в городе Астана.