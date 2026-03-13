https://news.day.az/politics/1821953.html Минобороны Азербайджана осудило ракетный запуск по территории Турции Министерство обороны Азербайджана осудило ракетный запуск по территории Турции. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении минобороны. "Мы решительно осуждаем очередной ракетный запуск, направленный против территории братской Турции. Это грубое нарушение ее суверенитета и территориальной целостности.
Министерство обороны Азербайджана осудило ракетный запуск по территории Турции.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении минобороны.
"Мы решительно осуждаем очередной ракетный запуск, направленный против территории братской Турции. Это грубое нарушение ее суверенитета и территориальной целостности.
Подобные действия являются недопустимой эскалацией и представляют прямую угрозу региональной стабильности.
Мы вновь выражаем нашу солидарность с братской Турцией", - говорится в заявлении.
Ранее мы сообщали, что Турция уничтожила еще одну иранскую ракету.
