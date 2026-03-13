Минобороны Азербайджана осудило ракетный запуск по территории Турции

Министерство обороны Азербайджана осудило ракетный запуск по территории Турции.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении минобороны.

"Мы решительно осуждаем очередной ракетный запуск, направленный против территории братской Турции. Это грубое нарушение ее суверенитета и территориальной целостности.

Подобные действия являются недопустимой эскалацией и представляют прямую угрозу региональной стабильности.

Мы вновь выражаем нашу солидарность с братской Турцией", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что Турция уничтожила еще одну иранскую ракету.