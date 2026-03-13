Сегодня США нанесут максимальное число ударов по Ирану

Соединенные Штаты наращивают интенсивность ударов по территории Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сказал глава Пентагона Пит Хегсет, выступая перед журналистами.

По его словам, сегодня по Ирану будет нанесено наибольшее количество ударов со стороны США за все время операции.

"Сегодня будет, вероятно, самый высокий объем ударов, которые Америка нанесла по небу над Ираном и Тегераном", - отметил он.

При этом Хегсет подчеркнул, что утверждения о расширении конфликта не соответствуют действительности.

"Существует мнение, что война расширяется. Именно так это хочет представить пресса - как будто ситуация становится все более масштабной и хаотичной. Но это не так. На самом деле мы приближаемся к достижению поставленных целей, берем ситуацию под контроль и четко понимаем, чего хотим добиться и каким образом", - добавил он.