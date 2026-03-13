Проживающим на этих территориях жителям предоставят новые квартиры

Для обеспечения безопасности жителей аварийных жилых зданий и улучшения их жилищных условий в городах Баку, Гянджа и Сумгайыт Государственному комитету по градостроительству и архитектуре ежегодно выделяются соответствующие средства из государственного бюджета.

Как сообщает Day.Az, это отражено в отчете о деятельности Кабинета министров за 2025 год, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что на основании обращений местных органов исполнительной власти и поручений Кабинета министров специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям составили списки аварийных зданий.

По результатам исследований, проведенных созданной рабочей группой, в Баку выявлено 7 170 квартир в аварийных зданиях по 228 адресам, в Сумгайыте - 464 квартиры по 21 адресу, а в Гяндже - 708 квартир по 11 адресам. Таким образом, всего установлено 8 342 квартиры в аварийных зданиях по 260 адресам.

Предусматривается, что в 159 из этих зданий переселение жителей и строительство новых зданий на территориях, где это возможно в соответствии с градостроительным законодательством, будет осуществляться за счет государственных средств, в 84 - за счет инвесторов, а в 17 - за счет совместного финансирования государства и инвесторов.

Из 8 342 квартир в аварийных зданиях Баку, Сумгайыта и Гянджи уже переселены 1 148 семей: 655 - за счет государственных средств, 493 - за счет частных инвесторов.

Кроме того, в Сабунчинском районе из 46 аварийных жилых зданий (782 квартиры) по 27 зданиям (505 квартир) предусмотрено обеспечение проживающих семей новыми квартирами за счет государственных средств, а по 19 зданиям (277 квартир) - за счет инвесторов.

В настоящее время переселение семей из 123 квартир из числа проживающих в 782 квартирах уже завершено за счёт государственных средств.