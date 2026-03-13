Куда смогут ездить без виз граждане Азербайджана?

Стало известно, с какими странами в 2025 году Азербайджан подписал двусторонние соглашения об освобождении от взаимных визовых требований.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, эта информация отражена в отчете о деятельности Кабинета министров за 2025 год, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что в соответствии с двусторонними соглашениями, подписанными в 2025 году, владельцы различных типов паспортов были освобождены от визовых требований.

Так, между Азербайджаном и Фиджи, а также Антигуа и Барбудой от виз освобождены владельцы общегражданских, служебных и дипломатических паспортов.

Между Азербайджаном и Бенином, Доминиканской Республикой, Бангладеш, Багамскими островами, Таиландом, Непалом и Гватемалой безвизовый режим распространяется на владельцев служебных и дипломатических паспортов.

Между Азербайджаном и Оманом, Иорданией, Перу, Колумбией, Малайзией, а также специальными административными районами Китая - Гонконгом и Макао - от виз освобождены владельцы общегражданских паспортов.

Кроме того, между Азербайджаном и Камбоджей от визовых требований освобождены владельцы служебных паспортов.