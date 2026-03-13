Новые правила импорта газа в ЕС могут расширить поставки из Азербайджана

Еврокомиссия готовится смягчить правила импорта газа в связи с войной на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно прогнозам, этот шаг может упростить поставки газа из Азербайджана в Европу.

По информации дипломатов, Еврокомиссия планирует выпустить разъяснения до 18 марта о том, как применять нормы законодательства ЕС, ориентированные на поэтапный отказ от российского газа. Эти рекомендации направлены на предотвращение ситуации, при которой действующие правила могли бы непреднамеренно усложнить поставки топлива в Европу в условиях повышенной уязвимости.

В Брюсселе подчеркивают, что новые разъяснения не изменят основной курс ЕС на отказ от российского газа. Обострение конфликта с Ираном уже повлияло на глобальные потоки сжиженного природного газа (СПГ) и увеличило риск перенаправления грузов. Европейские чиновники выражают опасения, что строгое соблюдение текущих процедур может привести к задержкам поставок и усложнить поддержание достаточного уровня заполненности газовых хранилищ.

В рамках действующих правил поставки трубопроводного газа и СПГ из некоторых стран (кроме России) требуют "предварительного разрешения". Это означает, что компании должны предоставить таможенным органам ЕС доказательства происхождения газа за пять дней до его прибытия в Европейский Союз. Наибольшую выгоду от смягчения требований, по прогнозам, получит Азербайджан, который в 2025 году обеспечил около 4% импорта газа в ЕС.