Стало известно, сколько млрд потратили США на боеприпасы

Соединенные Штаты израсходовали с начала конфликта с Ираном запас критически важных боеприпасов, которого в обычных условиях могло бы хватить на годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет, в частности, о крылатых ракетах Tomahawk. Один из источников издания назвал это "огромными тратами" боеприпасов, США потребуется несколько лет, чтобы восполнить их запасы. Как пишет FT, быстрый расход вооружений усиливает давление на администрацию американского президента Дональда Трампа на фоне увеличения стоимости конфликта. По данным Пентагона, первые шесть дней боевых действий обошлись более чем в $11 млрд, причем основная часть расходов пришлась на боеприпасы.

Газета отмечает, что в ближайшие дни военное ведомство может запросить у Белого дома и Конгресса дополнительное финансирование в размере до $50 млрд для покрытия расходов и пополнения запасов вооружений.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял, что у США достаточно боеприпасов, а существующие запасы позволяют продолжать военную кампанию.