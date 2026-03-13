Стало известно, когда завершится строительство населенного пункта в Гюлябирде

Завершение строительства жилого населенного пункта в селе Гюлябирд планируется в ноябре 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в отчете о деятельности Кабинета министров за 2025 год, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

На территории площадью 171,87 гектара в селе Гюлябирд, где планируется создание жилого населенного пункта на 581 семью (на первом этапе - на 150 семей), предусмотрено строительство на первом этапе 150 одноэтажных индивидуальных домов (24 двухкомнатных, 78 трехкомнатных, 19 четырёхкомнатных и 29 пятикомнатных).

Сообщается, что также предусмотрено строительство школы на 432 ученических места, детского сада на 80 мест, клуб-общественного центра, административного здания и врачебно-медицинского пункта.

По мероприятиям по защите от селей, укреплению береговой линии и другим работам в населённом пункте заключены договоры с соответствующими государственными структурами, а проектно-сметная документация в рамках оптимизации представлена в Главное управление государственной экспертизы.