что происходит на рынке?

На автомобильном рынке Сумгайыта наблюдается спад активности. Базар, где раньше было трудно протолкнуться из-за большого количества людей, сейчас заметно опустел.

В чем причина такой ситуации?

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, продавцы отмечают, что одновременно выросли и цены на автомобили.

"Если раньше машина стоила 13 тысяч манатов, то сейчас уже 15 тысяч. Цены выросли примерно на 2000-3000 манатов", - говорят продавцы.

Похожая ситуация наблюдается и в Товузе. Из-за подорожания автомобилей покупатели практически перестали приходить на рынок.

Комментируя ситуацию, специалист по продаже автомобилей Серхан Гадиров заявил, что на рынке подержанных машин сейчас действительно наблюдается спад, однако ближе к весне ожидается оживление.

"По сравнению с предыдущим периодом спрос на некоторые автомобили вырос. При этом после января снизился интерес к китайским автомобилям", - отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что в ближайшие месяцы не исключен дальнейший рост цен на автомобили. Подорожание может затронуть как подержанные машины, так и новые модели.