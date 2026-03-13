https://news.day.az/society/1821869.html Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса Проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании будет обсуждаться доклад о деятельности Кабинета министров в 2025 году. Доклад представит премьер-министр Али Асадов. Новость обновляется
