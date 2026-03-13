Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании будет обсуждаться доклад о деятельности Кабинета министров в 2025 году.

Доклад представит премьер-министр Али Асадов.

Новость обновляется