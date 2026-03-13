Объявлена дата выпускного экзамена для XI классов

Государственный экзаменационный центр 15 марта проведет выпускной экзамен для учащихся XI классов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении ГЭЦ.

Отмечается, что 15 марта в 15:30 на YouTube-канале Центра (https://www.youtube.com/stateexamcenter) и в TikTok-аккаунте (https://www.tiktok.com/@dim.gov.az) состоится прямая трансляция. В ходе эфира ответственные сотрудники Центра и эксперты подробно разъяснят закрытые и кодируемые задания открытого типа, использованные на экзамене.

Во время трансляции также будут представлены правильные ответы на эти задания.

Школьники смогут задать интересующие их вопросы в разделе комментариев во время прямого эфира. При обращении по поводу тестовых заданий необходимо точно указать раздел, предмет, вариант и номер задания.