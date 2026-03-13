Председатель Конституционного суда Азербайджана о роли адвокатов в обществе и правовой культуре

Сегодня наблюдается единство между молодыми и опытными адвокатами. Как защитники, адвокаты играют крайне важную роль в обществе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев на торжественной церемонии принесения присяги и награждения в Коллегии адвокатов.

Ф. Абдуллаев подчеркнул, что общество оказывает адвокатам большое доверие:

"Адвокатов иногда представляют как "защитников обвиняемого", но, на мой взгляд, правильнее называть их "доверенными лицами", что придает профессии адвоката более глубокий смысл. Высокий уровень составления судебных решений является частью правовой культуры. В ряде стран мы наблюдаем влияние искусственного интеллекта на правосудие. Этот процесс будет непрерывно развиваться".