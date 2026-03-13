КСИР нанес удар по американскому авианосцу

Военно-морские силы Ирана нанесли удары по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, частично выведя его из строя.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные источники, об этом заявила Центральная команда "Хатам аль-Анбия" Вооруженных сил Исламской Республики Иран.

"Авианосец USS Abraham Lincoln был поражен силами Корпуса стражей исламской революции и выведен из строя", - цитирует заявление Иранская государственная телерадиокомпания.

Иранские военные также сообщили, что авианосец покидает регион Персидского залива и направляется в сторону США.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.