Американский самолет-заправщик потерпел крушение

Американский самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение на западе Ирака.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По данным командования, в происшествии участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, тогда как второй благополучно совершил посадку. Отмечается, что инцидент не был связан ни с вражеским огнем, ни с огнем по своим.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.