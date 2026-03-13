В Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в районе Никсар провинции Токат.

Установлено, что очаг землетрясения залегал на глубине 6,37 километра.

Подземные толчки ощущались не только в Токате, но и в соседних провинциях Самсун, Чорум, Амасья, Синоп и других близлежащих регионах.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.