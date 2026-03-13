https://news.day.az/world/1821822.html В Турции произошло сильное землетрясение - ФОТО Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции. Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в районе Никсар провинции Токат. Установлено, что очаг землетрясения залегал на глубине 6,37 километра.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в районе Никсар провинции Токат.
Установлено, что очаг землетрясения залегал на глубине 6,37 километра.
Подземные толчки ощущались не только в Токате, но и в соседних провинциях Самсун, Чорум, Амасья, Синоп и других близлежащих регионах.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
