Граждане ряда стран эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Процесс эвакуации из Ирана в Азербайджан через государственный пограничный пункт "Астара" продолжается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в течение дня были эвакуированы граждане Китая, Казахстана, России, Узбекистана (по 1 человеку) и Таджикистана (2 человека).

Кроме того, в течение дня пересекли границу из Ирана в Азербайджан 7 граждан Греции, в том числе 4 дипломатических представителя.

Эвакуированным лицам разрешили въехать в страну после прохождения проверки соответствующих документов и других процедур на пограничном пункте. Процесс эвакуации продолжается в координации с соответствующими государственными органами.