https://news.day.az/society/1821794.html Граждане ряда стран эвакуированы из Ирана в Азербайджан Процесс эвакуации из Ирана в Азербайджан через государственный пограничный пункт "Астара" продолжается. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в течение дня были эвакуированы граждане Китая, Казахстана, России, Узбекистана (по 1 человеку) и Таджикистана (2 человека).
Граждане ряда стран эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Процесс эвакуации из Ирана в Азербайджан через государственный пограничный пункт "Астара" продолжается.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в течение дня были эвакуированы граждане Китая, Казахстана, России, Узбекистана (по 1 человеку) и Таджикистана (2 человека).
Кроме того, в течение дня пересекли границу из Ирана в Азербайджан 7 граждан Греции, в том числе 4 дипломатических представителя.
Эвакуированным лицам разрешили въехать в страну после прохождения проверки соответствующих документов и других процедур на пограничном пункте. Процесс эвакуации продолжается в координации с соответствующими государственными органами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре