Варшава примет 19 азербайджанских дзюдоистов на Европейском турнире

19 азербайджанских дзюдоистов представят страну на Европейском открытом турнире в Варшаве, который пройдет 14-15 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в соревнованиях примут участие 15 мужчин в девяти весовых категориях и четыре женщины.

В женской части турнира выступят Гюльнара Байрамова (57 кг), Айтадж Гардашханлы (70 кг), Нармин Амирли и Гюнель Гасанли (обе - 78 кг).

Мужскую сборную представят Бабарагим Мирзоев, Мурад Алиев, Кянан Гусейнов (все - 60 кг), Назир Талыбов, Гусейн Аллахьяров, Тофик Мамедов, Яшар Наджафов, Эльшен Асадов (все - 66 кг), Ибрагим Алиев, Руфат Шовлетов, Нариман Мирзоев (все - 73 кг), Хяйям Алиев (90 кг), Эльмар Гасымов, Нихад Шыхализаде (оба - 100 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг).

Руководить командой будут старшие тренеры мужской сборной Эльхан Мамедов и Славко Текич, а также тренер женской сборной Имамверди Мамедов.

Судейскую бригаду на турнире усилят представители азербайджанской школы: судьи категории "А" Назим Умбаев и Акиф Тахиров включены в список арбитров Европейского открытого турнира.

Европейские открытые турниры по дзюдо входят в календарь Международной федерации дзюдо (IJF) и служат важной площадкой для набора рейтинговых очков перед крупными чемпионатами. Варшавский этап традиционно собирает сильнейших спортсменов континента, что позволит азербайджанским дзюдоистам проверить готовность к предстоящим официальным стартам.