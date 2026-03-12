Необходимо бороться с агрессивным национализмом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил экс-министр иностранных дел Словакии Ян Кубиш в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Сейчас многие говорят, что международный порядок, основанный на правилах, закончился. Но большинство стран по-прежнему привержены порядку, основанному на правилах, нормах и обязательствах. Лишь небольшое число крупных держав сознательно нарушают международный порядок, основанный на правилах", - сказал он.

По его словам, необходимо бороться с агрессивным национализмом, а также консерватизмом в негативном смысле.

"Не думаю, что мы должны выступать против консерватизма, который основан на естественных традициях каждой страны. Мы не должны путать национализм с патриотизмом. Но чрезмерный, гипертрофированный национализм - это проблема",- сказал Кубиш.