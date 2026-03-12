https://news.day.az/world/1821754.html

ВВС ОАЭ сбили дрон-камикадзе - ВИДЕО

Вертолёт ВВС ОАЭ сбил дрон-камикадзе, летевший над Дубаем. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На втором видео - последствия одного из ударов дрона, который сбить не удалось.