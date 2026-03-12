ВВС ОАЭ сбили дрон-камикадзе

Вертолет ВВС ОАЭ сбил дрон-камикадзе, летевший над Дубаем. 

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.

На втором видео - последствия одного из ударов дрона, который сбить не удалось.