ВВС ОАЭ сбили дрон-камикадзе - ВИДЕО
Вертолет ВВС ОАЭ сбил дрон-камикадзе, летевший над Дубаем.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.
На втором видео - последствия одного из ударов дрона, который сбить не удалось.
