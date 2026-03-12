https://news.day.az/world/1821773.html В Анкаре произошло землетрясение В Анкаре произошло землетрясение. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в районе Хаймана, в провинции Анкара, на глубине 7,74 км.
