https://news.day.az/world/1821773.html

В Анкаре произошло землетрясение

В Анкаре произошло землетрясение. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в районе Хаймана, в провинции Анкара, на глубине 7,74 км.