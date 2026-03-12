В конституции Армении не должно быть ссылки на Декларацию независимости

В новой Конституции Армении не должно быть ссылки на Декларацию о независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Скажу почему: потому что Декларация независимости сконструирована на логике конфликта. Не можем мы идти по логике конфликта и строить независимое государство", - пояснил премьер.

Отметим, что в Декларации о независимости содержатся территориальные претензии к Азербайджану. В документе имеется пункт о необходимости присоединения "Нагорного Карабаха" к Армении.

Предложение об изменении армянской конституции не раз оглашалось в Баку. Это принципиальное условие для подписания мирного соглашения с Арменией.