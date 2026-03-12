https://news.day.az/world/1821585.html Крупный пожар вспыхнул в Нью-Дели - ВИДЕО Крупный пожар вспыхнул на рыбном рынке в столице Индии Нью-Дели. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем даные кадры:
Крупный пожар вспыхнул на рыбном рынке в столице Индии Нью-Дели.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем даные кадры:
