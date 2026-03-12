Пополнение банковской карты через этот терминал станет платным

С 1 апреля при пополнении банковских карт через терминалы eManat будет взиматься комиссия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, с 1 апреля 2026 года при внесении средств на карты и счета Premium Bank через терминалы eManat будет удерживаться комиссия в размере 1%.

По информации источника, тарифы по другим направлениям платежей останутся без изменений, и услуги будут продолжать предоставляться в прежнем порядке.