https://news.day.az/sport/1821569.html "Карабах" заинтересован в защитнике бразильского клуба Футбольный клуб "Карабах" намерен усилить состав новым легионером. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, агдамский клуб проявляет интерес к центральному защитнику бразильского "Спорт Ресифи" Марсело Ажуле.
Отмечается, что чемпион Азербайджана уже начал переговоры с клубом, выступающим в Серии B чемпионата Бразилии, чтобы оформить трансфер 23-летнего футболиста. По информации источника, "Карабах" направил официальное предложение, однако первое предложение агдамского клуба не устроило бразильскую сторону.
Контракт Марсело Ажулы с "Спорт Ресифи" действует до 31 декабря 2027 года.
