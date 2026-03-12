Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Когда в мире царит хаос, а старые правила международной политики рушатся, особенно ценны примеры государств, которые смогли не только защитить свой суверенитет, но и показать миру путь к практическому миру. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева стал таким примером. Его политика - это реальные результаты: восстановление территориальной целостности, завершение многолетнего конфликта и формирование новой стабильной реальности на Южном Кавказе.

Именно такой курс, направленный на мир и развитие, был недавно отмечен на международной арене: Президенту Ильхаму Алиеву была присуждена престижная "Премия Заида за человеческое братство". Эта награда стала закономерным признанием многолетней линии, которую глава государства ведет в центре своей политики - мир как практический результат.

Именно благодаря этой линии сегодня существует Глобальный Бакинский форум. Эта площадка, существующая под патронажем Президента Ильхама Алиева, из года в год привлекает все больше участников мирового уровня. В Баку приезжают действующие и бывшие президенты, премьер-министры, министры, руководители международных организаций и ведущие эксперты. И собираются они здесь, чтобы услышать позицию Президента Ильхама Алиева - лидера, обладающего уникальным опытом принятия решений в условиях сложнейшей геополитической ситуации.

С 12 по 14 марта столица вновь станет центром глобального диалога, принимая XIII Глобальный Бакинский форум. Организованный Международным центром Низами Гянджеви, форум давно превратился в авторитетную международную площадку для обсуждения самых актуальных глобальных вопросов. Предыдущие форумы доказали, что Баку - это не просто место конференции. Это настоящий интеллектуальный центр, где пересекаются Восток и Запад, Север и Юг. Форум показал роль Азербайджана как страны, способной объединять, формировать диалог и предлагать практические решения сложнейших вопросов.

В этом году форум пройдет под девизом "Преодолевая разногласия в мире трансформаций". Эта тема полностью отражает современную международную реальность: старые механизмы сотрудничества ослабевают, новые правила еще не сформировались, а международные отношения все чаще строятся на прагматике и ситуативных соглашениях. Конкуренция между крупными державами усиливается, а глобальные институты перестают быть надежным гарантом мира.

Именно поэтому опыт Азербайджана вызывает такой интерес. Президент Ильхам Алиев показал, что мир - это не просто отсутствие войны. Это стратегия, последовательные решения, конкретные договоренности и гарантии безопасности. Он завершил многолетний конфликт, построил современную армию, создал устойчивую экономику и укрепил авторитет страны на мировой арене.

Сессии XIII Глобального Бакинского форума будут посвящены ключевым вопросам глобальной политики: безопасности, экономическому давлению, энергетической зависимости, доступу к технологиям и контролю над информацией. Отдельное внимание будет уделено новым направлениям - критически важным минералам, чистой энергетике, цифровой взаимосвязанности и глобальным транспортным маршрутам. Форум показывает: даже в условиях глобальных потрясений есть способы искать сотрудничество, формировать адаптивные механизмы и строить прагматичные коалиции.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал значение форума. Выступая на прошлогоднем заседании, он отметил, что Азербайджан очень гордится тем, что Бакинский глобальный форум стал одной из ведущих международных площадок для решения важных вопросов глобальной повестки дня. Эта мысль отражает стратегический курс страны: сочетание защиты национальных интересов с активным участием в глобальном диалоге и процессах мирного урегулирования.

Сегодня мир меняется, старые правила рушатся, а Азербайджан продолжает уверенно идти своим путем. Страна опирается на национальный суверенитет, независимую политику и стратегическое видение будущего. Баку снова становится центром мировой дипломатии: здесь обсуждают не просто проблемы современности, а ищут реальные пути их решения.

Глобальный Бакинский форум - это демонстрация силы Азербайджана, его готовности быть надежным партнером, посредником и лидером региональной стабильности. И именно такой Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева вызывает интерес, уважение и признание на мировой арене.