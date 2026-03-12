XIII Qlobal Bakı Forumu müasir dünya üçün son dərəcə aktual mövzuya həsr olunub – Hikmət Hacıyev
XIII Qlobal Bakı Forumu "Keçid dövründə olan dünyada parçalanmaların aradan qaldırılması" mövzusu ilə işə başlayır. Forumda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış nitqi ilə çıxış edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev sosial şəbəkə hesabında yazıb.
H.Hacıyev vurğulayıb ki, forum müasir dünya üçün son dərəcə aktual olan bir mövzuya həsr olunub və bu, beynəlxalq sistemin dərin transformasiyalar yaşadığı bir dövrə təsadüf edir.
"Dünyanın müxtəlif yerlərində çoxsaylı uçuşların ləğv olunduğu və səyahət xəbərdarlıqlarının artdığı bir zamanda belə beynəlxalq konfrans üçün təxminən 400 iştirakçını bir araya gətirmək böyük səy və koordinasiya tələb edir.
Bu görüşün uğurla təşkil edilməsi və dialoq, müzakirə üçün platformanın yaradılması çoxtərəfli əməkdaşlığa güclü bağlılığı nümayiş etdirir.
Bu, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanı regionun diplomatik mərkəzlərindən biri kimi gördüyünün və ona etimad göstərdiyinin göstəricisidir", - paylaşımda qeyd edilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре