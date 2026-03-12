Трамп призвал нефтяные компании использовать Ормузский пролив
Американский президент Дональд Трамп утверждает, что крупным нефтедобывающим компаниям нужно использовать Ормузский пролив для перевозок энергоресурсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, журналисты спросили его, были ли у него контакты с главами крупнейших энергетических компаний и призывал ли он их возобновить перевозки через Ормузский пролив. "Думаю, что они должны. Полагаю, что они должны использовать пролив", - сказал он прессе на Южной лужайке Белого дома.
Ранее корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс выступила с утверждением о том, что разведывательное сообщество США якобы получило сведения о минировании Ираном Ормузского пролива. Со своей стороны американский президент, комментируя эту информацию, заявил, что у него нет таких данных. При этом он подчеркнул, что в случае подтверждения таких действий Тегеран столкнется с "военными последствиями невиданного уровня".
