Трамп сказал, кого хочет видеть в иранской власти

Американский президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что хотел бы видеть у власти в Иране людей, которые способны управлять государством.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

"В идеале мы бы хотели видеть там (в руководстве Ирана - прим. ТАСС) кого-то, кто знает, что делает", - сказал он. "Другими словами, тех, кто может строить государство", - добавил американский лидер.

Президент США в интервью телеканалу ABC News 8 марта заявил, что следующий верховный лидер Ирана без одобрения его кандидатуры Соединенными Штатами "не продержится долго".