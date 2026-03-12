Завершился визит Антониу Кошты в Азербайджан

12 марта завершился официальный визит президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджанской Республики и Европейского союза, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Совета Европейского Союза Антониу Кошту проводили заместитель премьер-министра Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.