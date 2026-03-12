Президент Ильхам Алиев: После установления мира с Арменией мы вплотную работаем над расширением Среднего коридора

После установления мира с Арменией мы вплотную работаем над расширением Среднего коридора, который также проходит через территорию Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

"Впервые в своей независимой истории Армения может стать транзитной страной. Она пока не является таковой. Благодаря этому мы сможем установить прямое сообщение между основной частью Азербайджана и нашим эксклавом - Нахчыванской Автономной Республикой", - добавил глава государства.