Президент Ильхам Алиев: После установления мира с Арменией мы вплотную работаем над расширением Среднего коридора

После установления мира с Арменией мы вплотную работаем над расширением Среднего коридора, который также проходит через территорию Армении. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.
"Впервые в своей независимой истории Армения может стать транзитной страной. Она пока не является таковой. Благодаря этому мы сможем установить прямое сообщение между основной частью Азербайджана и нашим эксклавом - Нахчыванской Автономной Республикой", - добавил глава государства.
