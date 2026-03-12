Пашинян уверен, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в беседе с журналистами.

"Я уже говорил и повторю еще раз: ведется последовательная, спокойная дипломатическая работа. И я не сомневаюсь, что мирное соглашение будет подписано. Когда это произойдет - в апреле, мае, июне, сентябре, это уже другой вопрос, но оно обязательно будет подписано", - пояснил Пашинян.