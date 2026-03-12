https://news.day.az/politics/1821674.html Пашинян уверен, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в беседе с журналистами. "Я уже говорил и повторю еще раз: ведется последовательная, спокойная дипломатическая работа.
Пашинян уверен, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в беседе с журналистами.
"Я уже говорил и повторю еще раз: ведется последовательная, спокойная дипломатическая работа. И я не сомневаюсь, что мирное соглашение будет подписано. Когда это произойдет - в апреле, мае, июне, сентябре, это уже другой вопрос, но оно обязательно будет подписано", - пояснил Пашинян.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре