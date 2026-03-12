Глобальный Юг движется к формированию собственных позиций по вопросам безопасности и мирового порядка

Глобальный Юг движется к формированию собственных позиций, включая вопросы глобальной безопасности и нового международного порядка.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

По его словам, между странами Глобального Севера и Глобального Юга существуют различия и разные точки зрения, однако одновременно складываются и общие понимания среди стран Юга, которые могут противопоставляться взглядам стран Севера.

"Когда мы говорим о глобальной безопасности, нам нужно обсуждать это вместе - Север и Юг, - о том, что мы под этим понимаем. Это не должно быть только вопросом отношений США и Китая или Запада и Востока. Юг должен быть частью этого уравнения. Мы говорим о глобальном Юге, и он движется к формированию собственных позиций, включая вопросы глобальной безопасности и нового международного порядка. Нельзя решать вопросы только между крупными державами, сверхдержавами или богатыми странами. Глобальный Юг должен учитываться, когда мы пытаемся определить, что мы понимаем под глобальной безопасностью", - сказал он.