Армия Израиля атаковала важный объект Ирана, связанный с ядерной программой

Армия Израиля атаковала еще один ключевой объект Ирана для развития ядерного оружия.

Как передает Day.Az, в рамках серии атак, завершенных в последние дни в Тегеране, ВВС Израиля нанесли удар по еще одному объекту иранской ядерной программы - объекту "Талеган", который использовался режимом для продвижения критически важных возможностей в разработке ядерного оружия.

В последние годы объект использовался для разработки передовых взрывчатых веществ и проведения чувствительных испытаний в рамках проекта "Амад" - секретной программы по разработке ядерного оружия в 2000-х гг.

"Атака является очередным этапом в продолжающихся усилиях по лишению режима ключевых компонентов, необходимых для создания ядерного оружия", - говорится в заявлении пресс-службы армии Израиля.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.