В Азербайджане будут наказывать за использование ИИ в этих случаях

Незаконное создание или распространение фото-, видео- или аудиоматериалов с использованием искусственного интеллекта или специального ПО будет считаться преступлением.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорилось на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и по правам человека, где обсуждался законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс.

Согласно законопроекту, за использование изображения или голоса человека без его согласия для создания материалов, не отражающих реальность, и их публикацию в СМИ или интернете грозит штраф от 3 000 до 7 000 манатов, общественные работы до 480 часов, ограничение свободы или лишение свободы до 3 лет.

Если действия совершены группой лиц, против двух и более человек, с целью оскорбления чести или при исполнении служебных обязанностей пострадавшим, наказание увеличивается - лишение свободы от 3 до 5 лет.

Уголовное преследование по таким делам будет проводиться как по жалобе потерпевшего, так и по инициативе прокурора. Сейчас по закону без жалобы потерпевшего прокурор может начать расследование только в случаях угрозы интересам государства, преступлений против должностных лиц, беременных женщин, пожилых или беспомощных людей, а также несовершеннолетних и недееспособных лиц.