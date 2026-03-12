https://news.day.az/politics/1821736.html Россия поблагодарила Азербайджан Мы благодарим Азербайджан за содействие, оказанное в доставке гуманитарной помощи из России в Иран. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил в беседе с журналистами посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Дипломат отметил, что все было организовано на высшем уровне.
Россия поблагодарила Азербайджан
Мы благодарим Азербайджан за содействие, оказанное в доставке гуманитарной помощи из России в Иран.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил в беседе с журналистами посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.
Дипломат отметил, что все было организовано на высшем уровне.
Посол добавил, что 13 тонн медицинских препаратов, отправленных из России, сегодня будут доставлены в Иран.
Отметим, что самолет с гуманитарной помощью, отправленной из России в Иран, приземлился в аэропорту Лянкярана.
