В Азербайджане занимающихся попрошайничеством могут начать штрафовать

Занятие попрошайничеством больше не будет считаться бродяжничеством, и за это будут применяться новые штрафы в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который был обсужден сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека, прошедшем в формате видеоконференции.

Согласно законопроекту, за занятие попрошайничеством будет выноситься предупреждение, либо налагаться штраф в размере от 100 до 200 манатов. Если с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя эти меры будут признаны недостаточными, может быть применен административный арест сроком до 10 суток.

Отметим, что в настоящее время, согласно действующему законодательству, занятие попрошайничеством считается бродяжничеством.

В соответствии с Кодексом об административных проступках, за занятие бродяжничеством гражданам выносится предупреждение, а при недостаточности этой меры - с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя - может применяться административный арест сроком до 10 суток. Иностранцы и лица без гражданства предупреждаются или штрафуются на сумму от 20 до 25 манатов, после чего могут быть административно выдворены за пределы Азербайджана.

Под "занятием бродяжничеством" понимаются лица, не имеющие постоянного места жительства и средств к существованию, не занимающиеся какой-либо общественно полезной или профессиональной деятельностью (за исключением лиц, зарегистрированных как ищущие работу или безработные в соответствии с законом "О занятости"), и регулярно живущие за счет мелких краж или попрошайничества.