https://news.day.az/world/1821746.html

Удар по войскам Ирана - десятки погибших - ВИДЕО

По меньшей мере десятки военнослужащих Ирана погибли после ударов по базам КСИР и "Басидж" в Ахвазе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Утверждается, что десятки объектов, принадлежащих "Басидж", КСИР, полиции и армии, были уничтожены в ходе продолжающихся ударов ВВС США и Израиля.