Удар по войскам Ирана

По меньшей мере десятки военнослужащих Ирана погибли после ударов по базам КСИР и "Басидж" в Ахвазе.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.

Утверждается, что десятки объектов, принадлежащих "Басидж", КСИР, полиции и армии, были уничтожены в ходе продолжающихся ударов ВВС США и Израиля.

