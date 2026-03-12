https://news.day.az/world/1821746.html Удар по войскам Ирана - десятки погибших - ВИДЕО По меньшей мере десятки военнослужащих Ирана погибли после ударов по базам КСИР и "Басидж" в Ахвазе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Утверждается, что десятки объектов, принадлежащих "Басидж", КСИР, полиции и армии, были уничтожены в ходе продолжающихся ударов ВВС США и Израиля.
Удар по войскам Ирана - десятки погибших - ВИДЕО
По меньшей мере десятки военнослужащих Ирана погибли после ударов по базам КСИР и "Басидж" в Ахвазе.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.
Утверждается, что десятки объектов, принадлежащих "Басидж", КСИР, полиции и армии, были уничтожены в ходе продолжающихся ударов ВВС США и Израиля.
Представляем вашему вниманию данное видео:
