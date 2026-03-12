Стала известна приблизительная стоимость складного iPhone

Стоимость складного iPhone Fold в версии с 1 ТБ памяти может составить около $2900.

Как передает Day.Az, об этом сообщает MacRumors со ссылкой на утечку, опубликованную инсайдером Instant Digital на платформе Weibo.

По данным источника, Apple предложит три варианта накопителя: 256 ГБ по цене около $2320, 512 ГБ - примерно $2610 и 1 ТБ - около $2900. Указанные суммы являются ориентировочными и рассчитаны на основе текущего курса юаня к доллару, поэтому могут не отражать финальную стоимость устройства в США.

Для сравнения, сейчас iPhone 17 Pro доступен в версиях с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти, а iPhone 17 Pro Max также предлагается в конфигурации на 2 ТБ по цене $1999. Согласно предыдущим утечкам, ожидалось, что стартовая цена складной модели будет почти вдвое выше стоимости iPhone 17 Pro Max и может находиться в диапазоне от $1800 до $2500, ближе к верхней границе оценки.

Инсайдер Instant Digital является надежным источником. Ранее он публиковал точные сведения о продуктах Apple, включая запуск желтого iPhone 14 в 2023 году и особенности iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Также он корректно сообщил о базовой конфигурации памяти iPhone 17 Pro на 256 ГБ и ряде его технических улучшений.

Первый складной iPhone компания может представить уже в сентябре текущего года.